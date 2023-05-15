العالم اليوم - مع وصول زيلينسكي إلى لندن.. موسكو تهدد بـ"إجراءات انتقامية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 02:16 مساءً - بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البريطانية، الإثنين، في إطار سعيه للحصول على مزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة القوات الروسية في بلاده، أعلنت موسكو أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "إجراءات انتقامية".

ماذا قالت موسكو؟ المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال ردا على زيارة فولوديمير زيلينسكي إلى لندن: "تقييم الكرملين لخطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، تقييم سلبي".

"لن تؤثر الخطط البريطانية لتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية على مسار العملية الخاصة، غير أنها ستؤدي إلى إجراءات انتقامية من الجانب الروسي".

"الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا دوريا مع أعضاء مجلس الأمن، الإثنين". ماذا تشهد زيارة زيلينسكي إلى لندن؟ زيلينسكي يصل إلى لندن، التي تعهدت بتسليم "مئات" الصواريخ والطائرات المسيرات الهجومية لكييف.

ورد في رسالة نُشرت، الإثنين، على قناة زيلينسكي الرسمية على تطبيق تليغرام: اليوم - لندن. المملكة المتحدة تقود الطريق عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو".

الرسالة أضافت: "سيستمر هذا التعاون اليوم. سألتقي بصديقي ريشي (سوناك). سنجري مفاوضات موضوعية وجها لوجه وفي وجود وفود".

وفي تغريدة على تويتر معلنا مغادرته إلى لندن، قال الرئيس الأوكراني: "كانت المملكة المتحدة رائدة في تزويدنا بمعدات برية وجوية إضافية. وسيستمر هذا التعاون". ستسلم المملكة المتحدة أوكرانيا "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات، والمسيرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر .

رئاسة الحكومة البريطانية أوضحت في بيان أن هذه التجهيزات سيتم تسليمها "خلال الأشهر المقبلة، فيما تستعد أوكرانيا لتعزيز مقاومتها للغزو الروسي الجاري ".

المملكة المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي تزويد كييف بصواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى .

البيان نقل عن سوناك قوله: "إنها لحظة حاسمة لمقاومة الأوكرانيين في مواجهة العدوان الرهيب الذي لم يختاروه. يجب ألا نخذلهم (...) من مصلحة الجميع ضمان نجاح أوكرانيا وألا تكافأ همجية بوتين ". جولة أوروبية تأتي زيارة زيلينسكي في إطار جولة أوروبية قادته إلى روما وبرلين وباريس، يبحث فيها عن تعهد عسكري إضافي من حلفائه قبل الهجوم المضاد الذي يعده جيشه ضد القوات الروسية .

الأحد، تعهدت فرنسا، حيث التقى زيلينسكي بالرئيس إيمانويل ماكرون، بتدريب عدد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC" التي تُستخدم غالبا في مهام الاستطلاع .

التي تُستخدم غالبا في مهام الاستطلاع في برلين، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، دعم بلاده لكييف "طالما كان ذلك ضروريا".

شولتز أعلن عن خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

شولتس أوضح أن دعم برلين لكييف بلغ 17 مليار يورو، وهي أكبر مساهمة بعد الولايات المتحدة .

في المقابل، لم تتحدث أي عاصمة عن تسليم الطائرات المقاتلة التي تلح كييف في طلبها .

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