قائد أوكرانى: قمنا بأول عملية هجومية ناجحة فى الدفاع عن باخموت

جدة - نرمين السيد - قال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكى، قائد القوات البرية الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن الدفاع عن مدينة باخموت مستمر، مضيفًا أن الأيام الأخيرة أظهرت قدرة أوكرانيا على التقدم ومواجهة القوات الروسية هناك، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





ووفقًا لما نقله المركز العسكرى الإعلامى الأوكرانى، قال سيرسكى: "إن تقدم قواتنا على طول اتجاه باخموت يمثل أول عملية هجومية ناجحة فى الدفاع عن المدينة". وأضاف فى رسالة بثها المركز على تطبيق "تيليجرام"، لقد أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه بإمكاننا التقدم وتدمير العدو حتى فى مثل هذه الظروف الصعبة للغاية.. عملية الدفاع عن باخموت مستمرة. جرى اتخاذ جميع القرارات اللازمة للدفاع عن المدينة".

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