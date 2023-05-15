المخابرات البريطانية: ضعف الدفاع الجوى يعرض أصول روسيا الاستراتيجية للخطر

وذكرت وزارة الدفاع - فى التحديث الذى أوردته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه فى 3 مايو 2023، ضربت عدة طائرات دون طيار قاعدة سيسيشا الجوية الروسية، الكائنة على بعد 150 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.
ومن المحتمل أن تكون إحدى طائرات النقل الثقيل إيه إن-124 التابعة لطيران النقل العسكرى الروسى قد تضررت.
وفقا للمخابرات البريطانية، فإن القاعدة الروسية لعبت دورا رئيسيا فى تمكين الحرب الروسية على أوكرانيا. كما تستخدم روسيا الموقع لإطلاق طائرات بدون طيار إيرانية الصنع ذات اتجاه واحد نحو كييف.
ورأت المخابرات البريطانية أن القادة الروس سيشعرون بالقلق من استمرار تعرض الدفاعات الجوية الروسية للخطر، مما يعرض الأصول الاستراتيجية الرئيسية مثل قواعد منطقة التجارة الحرة.
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