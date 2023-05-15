بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بمسيرات هجومية طويلة المدى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عزمها إرسال المئات من الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة، والتى يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، وذلك عقب وصول الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى لندن، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قالت الحكومة البريطانية فى بيان لها: "اليوم سيؤكد رئيس الوزراء تقديم المملكة المتحدة للمئات من صواريخ الدفاع الجوى والأنظمة الجوية المسيرة، بما فى ذلك مئات الطائرات الهجومية طويلة المدى الجديدة التى يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر". وأضافت: "سيجرى تسليم كل هذا خلال الأشهر المقبلة، بينما تستعد أوكرانيا لتصعيد مقاومتها للغزو الروسى المستمر".

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