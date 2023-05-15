العالم اليوم - حتى 2027.. نجم منتخب مصر ينضم لناد جديد

انتم الان تتابعون خبر حتى 2027.. نجم منتخب مصر ينضم لناد جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 03:22 مساءً - أعلن أينتراخت فرانكفورت المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التعاقد مع اللاعب المصري عمر مرموش في انتقال مجاني، الإثنين.

وقال النادي الألماني إنه ارتبط بعقد مع مرموش، لاعب فولفسبورغ السابق، حتى 30 يونيو 2027، في إطار جهود دعم التشكيلة.

وأضاف أن مرموش، الذي ينتهي عقده مع فولفسبورغ بنهاية الموسم، يستطيع شغل أغلب مراكز الهجوم وكان من أبرز لاعبي فريقه وسجل 6 أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات.

ونشر أينتراخت صورة لمرموش بقميص النادي رقم 7.

وقال ماركوس كروشه المسؤول الرياضي في إدارة أينتراخت: "بضم عمر مرموش، فقد نجحنا في الحصول على لاعب يملك إمكانات ستمنح هجومنا مرونة أكبر. أثبت عمر بالفعل إمكاناته في الدوري الألماني، لكن في الوقت ذاته فإنه يملك فرصة كبيرة لمزيد من التطور".

وأضاف: "نحن سعداء أننا نجحنا في ضم لاعب موهوب مثله إلى أينتراخت فرانكفورت في انتقال مجاني".

وبدأ مرموش (24 عاما) مشواره في نادي وادي دجلة في مصر قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ في 2017 وقضى فترتي إعارة مع سانت باولي وشتوتغارت، ويلعب بانتظام مع منتخب مصر.

وقبل جولتين على نهاية الدوري الألماني، يحتل أينتراخت المركز الثامن وبفارق 3 نقاط عن فولفسبورغ سادس الترتيب.