العالم اليوم - تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تعلن موعد الجولة الثانية

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تعلن موعد الجولة الثانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 04:19 مساءً - أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، أن السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو، حيث فشل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في تحقيق نصر مبين.

وقال رئيس الهيئة أحمد ينر، إنه "حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور".

وقال إن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 بالمئة، مقابل 44.88 بالمئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 بالمئة من الأصوات.

وقال ينر إنه "حتى لو ذهبت جميع الأصوات غير المحسوبة إلى أردوغان، فإن أصواته سترتفع إلى 49.54 بالمئة"، أي أنه لن يبلغ نسبة الـ50 بالمئة الضرورية لحسم السباق من الجولة الأولى.