القاهرة الإخبارية: بريطانيا تسعى لإثبات دعمها لأوكرانيا بطائرات بعيدة المدى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، عزمها إرسال المئات من الطائرات المُسيّرة الهجومية التى يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، على هامش زيارة زيلينسكى للمملكة المتحدة، فى خطوة تستهدف لندن من ورائها تأكيد دعمها لكييف فى الحرب الروسية الأوكرانية.





وذكر علاء عبود، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لندن، أن وصف وسائل الإعلام البريطانى لزيارة زيلينسكى بالجوهرية، تشير إلى مدى اهتمام بريطانيا بإثبات اهتمامها ودورها الفعّال فى الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن أبرز ما سيتم تقديمه لأوكرانيا، يتمثل فى الطائرات القادرة على استهداف المُسيّرات بعيدة المدى، وهو ما يتزامن مع تأكيد أوكرانيا عزمها شن هجوم يقلب موازين الصراع الدائر منذ ما يزيد على عام كامل.

وأشار إلى أن معظم البلدان الأوروبية تبدو حريصة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء فى دعمها العسكرى لأوكرانيا، من خلال عدم إعطائها الأسلحة النوعية، التى من شأنها جر دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" لمواجهة مباشرة مع الجيش الروسى.

وكان زيلينسكى وصل المملكة المتحدة، لإجراء "مفاوضات جوهرية" مع رئيس الوزراء البريطانى، فى الوقت الذى تستعد فيه المملكة المتحدة، لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف.