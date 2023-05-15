البرهان يعفى مدير عام الشرطة من منصبه

جدة - نرمين السيد - أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم الإثنين، قرارًا بإعفاء الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر، من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا للبيان الصادر، كلف الفريق شرطة حقوقى خالد حسان محى الدين بمهام المنصب. كما أصدر "البرهان" قرارًا قضى بإنهاء خدمة السفيرين عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتى، وحيدر بدوى صادق من العمل بوزارة الخارجية، ووجَّه وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة تنفيذ القرار.

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