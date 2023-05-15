ترامب يخالف الأعراف ويقيم ”منصة صواريخ” في عيد الأم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 04:26 مساءً - متجاهلا الأعراف المصاحبة للاحتفال بعيد الأم، أقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصة صواريخ للهجوم على خصومه بهذه المناسبة.

ووجه المرشح للانتخابات الرئاسية في 2024 رسالة انتقد فيها "أمهات وزوجات ومحبي اليسار الراديكالي الفاشيين والماركسيين والشيوعيين".

ونشر دونالد ترامب رسالة مكتوبة بصيغة غريبة بمناسبة عيد الأم، هاجم فيها آباء خصومه الرئيسيين اليوم الأحد، الذين وصفهم بـ"الفاشيين اليساريين الراديكاليين"، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "عيد أم سعيد للجميع، ولا سيما أمهات وزوجات ومحبي اليسار الراديكالي الفاشيين والماركسيين والشيوعيين الذين يبذلون كل ما في وسعهم لتدمير وطمس بلدنا الذي كان يومًا عظيمًا".

وتابع "أناشدكن، أرجو أن يكون هؤلاء المجانين والمعاتيه أكثر ليونةً ولطفًأ، والأهم من ذلك أكثر ذكاء، حتى نتمكن من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وينتهز القادة السياسيون والزعماء والشخصيات العامة في أمريكا هذه المناسبة لتكريم الأمهات على دورهن الأساسي في حياة أطفالهن.

وبينما انتهز الرئيسان السابقان الآخران بيل كلينتون وباراك أوباما الفرصة للإشادة بزوجتيهما، فشل ترامب في الإشارة إلى ميلانيا، والدة ابنه الأصغر بارون.

أما الرئيس الأسبق باراك أوباما فقال "عيد أم سعيد! آمل أن نتوقف في لحظة تقديرا لكل السيدات والأمهات في حياتكم، وأن نقف إلى جوار أولئك الذين فقدوا أمهاتهم".

وتابع: "إلى ميشيل أوباما، شكرًا لكونك أمًّا رائعة لبناتنا الجميلات. لقد قدمت مثالًا رائعًا"، وأرفق المنشور بصورة لميشيل مع بناتها ووالدتها.

رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا ومنافس ترامب على بطاقة ترشح الحزب الجمهوري، أشاد بدروه بزوجته كيسي، وكتب على تويتر: "ماديسون وماسون ومامي محظوظون لأن لديهم أفضل أم في العالم، كيسي ديسانتيس. شكرًا لك على كل ما تفعلينه من أجل عائلتنا، نحبك كثيرًا".

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فأشاد على حسابه الرئاسي الرسمي بوالدته، قائلا "أنا ابن كاثرين يوجينيا فينيغان بايدن التي علمتني معنى الشرف والمسؤولية والشجاعة.. أنا أفتقدها كل يوم، خاصة اليوم".

وكتب رسالة أخرى للسيدة الأولى جيل بايدن، قال فيها "إلى حب حياتي وحياة حبي.. عيد أم سعيد".