العالم يشيد بالدور الحاسم لمصر فى وقف إطلاق النار بغزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تلعب مصر دورا إقليميا تاريخيًا فى الشرق الأوسط، إذ عملت مصر مؤخرًا بقوة لوقف اطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية، ليشيد المجتمع الدولى والفلسطينى بدور مصر الرائد فى إنهاء أزمة غزة والمناطق المحيطة بها.





وأشادت الخارجية الأمريكية بالدور المصرى "الحاسم" لوقف إطلاق النار، مرحبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية فى المنطقة، كما تعهدت واشنطن بمواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز الهدوء فى الفترات المقبلة.

كذلك، أثنى الاتحاد الأوروبى على الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر، وأشاد الاتحاد بالاتفاق الذى يضع حدًا للعنف فى غزة وما حولها. كما جدد الاتحاد الأوروبى دعوته لوقف التصعيد فى المنطقة.

كما أشاد سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، كريستيان برجر، بدور مصر، قائلاً إن مصر تلعب دورًا إقليميا هاما لحفظ وبناء السلام.

ورحب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى بإعلان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة مصرية، مؤكدًا دعم بريطانيا لجهود مصر فى تعزيز الحوار من أجل السلام. كما رحبت ألمانيا بجهود مصر الناجحة فى وقف إطلاق النار.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن مصر نجحت فى وقف إطلاق النار رغم الانتكاسات المتكررة، مؤكدة أن مصر وهى وسيط منذ فترة طويلة فى غزة، ضمنت موافقة كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية على اقتراحها الأخير لوقف إطلاق النار .

وسلطت "الجارديان" الضوء أيضا على تصريحات محمد الهندى، المسؤول فى الدائرة السياسية فى الجهاد الاسلامى، والذى قال: "نريد ان نشكر مصر على جهودها".