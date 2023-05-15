بوتين يوقع مرسوما لتسهيل منح الجنسية للأجانب المتعاقدين مع الجيش خلال العملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 05:23 مساءً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم ينص على تسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين أبرموا عقودا مع الجيش الروسي خلال فترة العملية العسكرية الخاصة، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وكانت قد أعلنت روسيا انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 1990، ونسختها المحدثة في 1999.

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - بحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية - مرسوما بانسحاب بلاده من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

وجاء في نص المرسوم: "تعيين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ممثلا رسميا للرئيس عندما ينظر مجلسا الجمعية الفدرالية(البرلمان) مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".