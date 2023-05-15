السعودية ترفع الحظر المؤقت على استيراد الأغنام من الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الزراعة أن السعودية رفعت الحظر المؤقت المفروض منذ بداية العام الحالي على استيراد الأغنام من الأردن.

وقالت الوزارة في بيان، إن رفع الحظر يأتي بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قبل 60 يوما بالإعلان على موقعها عن انتهاء حالة الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار في منطقه محددة.

وأشارت الوزارة إلى إطلاع السلطات البيطرية السعودية على إجراءات وزارة الزراعة التي أدت إلى انتهاء الحالة، وإجراء اتصالات على أعلى المستويات، وبذلك رُفع اسم الاردن من المنصة التي يتم تقديم طلبات استيراد الأغنام عليها.

وأعلم الأردن المنظمة الدولية بحدوث الإصابة منذ الإعلان عن نتائج المختبرات التي أكدت إصابة الأبقار في مزارع الضليل بعترة جديدة من فيروس الحمى القلاعية.