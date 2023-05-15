الديوان الملكي الهاشمي ينشر الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران الأمير الحسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- نشر الديوان الملكي الهاشمي الأحد، الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

ويعقد قران، ولي العهد، في الأول من حزيران المقبل.

وبهذه المناسبة، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للأوّل من حزيران المقبل.

كما نص القرار على أن ينتهي دوام الوزارات والمؤسسات أعلاه يوم الأربعاء الموافق للحادي والثلاثين من أيار الحالي عند الساعة الواحدة ظهرا.

تعقد مراسم القران، ولي العهد، في قصر زهران، ثم يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد، وسيكون حفل الاستقبال ومأدبة العشاء مغلقين للإعلام.