الأردن : إعلان شعار عيد الاستقلال السابع والسبعين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- نشرت رئاسة الوزراء الشعار الرسمي لعيد استقلال الأردن السابع والسبعين والذي يصادف الخميس المقبل الموافق للخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأتاحت رئاسة الوزراء إمكانية تحميل الشعار الرسمي لعيد الاستقلال السابع والسبعين على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، إضافة إلى إرشادات استخدام الشعار، وتطبيقاته المختلفة، عبر الرابط التالي:

‏https://bit.ly/3o0oZZ6

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