بالفيديو : حادث مروع في العقبة الأردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليل الاحد الاثنين ، فيديو لحادث سير مروع وقع في محافظة العقبة . وقال شهود عيان : ان حادث سير وقع بين شاحنة ومجموعة من المركبات داخل نفق الصناعة . واضافوا : ان سيارات الدفاع المدني والاجهزة الامنية تواجدت في مكان الحادث لاجراء اللازم . تفاصيل اوفها حال توفرها ... فيديو :

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