بريطانيا: ليس لدينا خطط لإرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى "ريشى سوناك"، اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، موضحا ان الأوكرانيين اتخذوا قرارا بتدريب طياريهم على طائرات (إف-16) المقاتلة"..





وأضاف المتحدث أن سلاح الجو الملكى البريطانى لا يستخدم تلك المقاتلات، بينما لن تقوم بريطانيا بتوفير هذه القدرة المحددة، ولكن ستعمل بريطانيا مع الدول الأخرى التى تسعى لتوفير هذه النوعية من طائرات (إف-16) لكييف..

تأتى تلك التصريحات عقب زيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الاثنين إلى المملكة المتحدة، حيث عقد محادثات مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى مقر إقامته الريفى فى "تشيكرز" قرب لندن.

وأعرب زيلنسكى عن رغبته فى تشكيل "تحالف طائرات" لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة نظرا لأهميتها الكبرى لبلاده، والتى لا تمتلك سيطرة جوية داخل حدودها، جاء ذلك خلال تصريحات زيلينسكى عقب محادثاته مع سوناك.

من جانبه، أكد سوناك على رغبة بلاده فى أن تصبح جزءا أساسيا من تحالف البلدان الذى يقدم هذا النوع من الدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه قد يبدأ قريبا فى تدريب الطياريين الاوكرانيين على استخدام الطائرات القتالية ليصبحوا طيارين مقاتلين.