محلل سودانى للقاهرة الإخبارية: الأزمة تنتهى والجيش يتجه لتجديد المؤسسات

جدة - نرمين السيد - قال اللواء معتصم عبد القادر، المحلل المختص فى الشؤون العسكرية السودانية، إن التغيرات التى أجراها الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، فى الشرطة وعلى مستوى المؤسسات تشير إلى إلى بدء نهاية الأزمة وسيطرة الجيش على الحياة العسكرية والمدنية.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة" على شاشة "القاهرة الإخبارية" الذى يقدمه الإعلامى أحمد بشتو، أن هناك اتجاها لتفتيت الوزارات وإحلال جديدة تقوم بأعمالها فى خدمة المواطنين. وأشار إلى محاولات الدعم السريع إرهاب المواطنين من خلال ارتداء ملابس مدنية ونهب الناس والمؤسسات، وقال: "نحن الآن أمام إجرام يستلزم عملا شرطيا". ولفت إلى معاناة فى إيصال الدعم للمستشفيات فى العاصمة السودانية الخرطوم، فهناك أكثر من 20 مستشفى فى الولاية تسيطر عليها قوات الدعم السريع وتتخذها كمخابئ. وأنهى رئيس مجلس السيادة السودانى خدمة بعض السفراء وأحال 4 ضباط للتقاعد وأعفى المدير العام للشرطة، الفريق أول شرطة حقوقى عنان عمر من منصبه وكلف الفريق شرطة حقوقى خالد محى الدين بمهامه، وأعفى حسين جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزى، وتعيين برعى أحمد بدلا عنه.

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