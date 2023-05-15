جدة - نرمين السيد - قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات، إن نتائج الانتخابات التركية جاءت مفاجئة لمعسكرين، موضحًا: "المعسكر الأول الذى كان يظن أن أردوغان قد انتهك ظاهرة سياسية وتوارى حزب العدالة والتنمية بعد 21 عامًا من حكم تركيا، وتعتبر هى المدة الأكبر لرئيس وزراء يحكم البلاد منذ انقضاء عهد الدولة العثمانية".





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة مع الإعلامية دانا مدحت، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا التيار كان يرى أن الأزمات الاقتصادية الطاحنة مثل: أزمة الزلزال، والتوترات التى تجتاح الشارع التركى، علاوة على التخبط فى السياسة الخارجية، وممارسات أردوغان غير الديمقراطية فى الداخل، وطول أمد وجوده فى السلطة، وتدهور حالته الصحية، كل هذه الامور تسببت فى وجود تصدعات فى حزب العدالة وخروج كوادر سياسية مهمة. وتابع الباحث فى مركز الأهرام للدراسات، أن كل المؤسسين للحزب انفضوا من حول "أردوغان" بسبب سياساته الانفرادية والاستبدادية. وأوضح أن هذه العوامل دفعت بتيار فكرى داخل وخارج تركيا إلى أن فترة حكم "أردوغان" وزمن حزب العدالة والتنمية ستسطر نهايته خلال هذه الانتخابات، ولكنهم تفاجئوا بصمود "أردوغان" وحصول حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الحركة القومية على قرابة الـ50% من مقاعد البرلمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشير عبدالفتاح لـ«إكسترا نيوز»: نتائج الانتخابات التركية جاءت مفاجئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.