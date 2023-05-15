اسعار الخضار والفواكة في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3198 طنا، منها 2458 طن خضار، و547 طن فواكه، و192طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30 قرشا، والبطاطا بين 20 و30 قرشا، والبندورة بين 8 و15 قرشا، والجزر بين 25 و40 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 20 و35 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

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