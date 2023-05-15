الأمين العام للناتو يعلن ترك منصبه
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ ،اليوم الاثنين أنه يعتزم ترك منصبه بعد انتهاء فترة ولايته في خريف 2023.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن ستولتنبيرغ في "قمة الديمقراطية" في كوبنهاغن ردا على سؤال صحفي حول ذلك، القول: "لقد أوضحت أنه ليس لدي أي خطط أخرى".
وأعرب ستولتنبيرغ عن ثقته في أن دول حلف الناتو ستكون قادرة على إيجاد "خليفة ممتاز" ليحل محله.
وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو لوكالة DPA في 12 فبراير إن ستولتنبرغ لم يكن ينوي تمديد فترة ولايته، التي تنتهي في سبتمبر 2023.
وتم تمديد فترة ولايته ثلاث مرات وعمل أمينا عاما لما يقرب من تسع سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام للناتو يعلن ترك منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.