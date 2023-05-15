الأمين العام للناتو يعلن ترك منصبه

الأمين العام للناتو يعلن ترك منصبهأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ ،اليوم الاثنين أنه يعتزم ترك منصبه بعد انتهاء فترة ولايته في خريف 2023.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن ستولتنبيرغ في "قمة الديمقراطية" في كوبنهاغن ردا على سؤال صحفي حول ذلك، القول: "لقد أوضحت أنه ليس لدي أي خطط أخرى".

وأعرب ستولتنبيرغ عن ثقته في أن دول حلف الناتو ستكون قادرة على إيجاد "خليفة ممتاز" ليحل محله.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو لوكالة DPA في 12 فبراير إن ستولتنبرغ لم يكن ينوي تمديد فترة ولايته، التي تنتهي في سبتمبر 2023.

وتم تمديد فترة ولايته ثلاث مرات وعمل أمينا عاما لما يقرب من تسع سنوات.