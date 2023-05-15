العالم اليوم - وفاة الفنان السعودي فهد الحيان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 07:19 مساءً - توفي الفنان السعودي فهد الحيان، الإثنين، عن عمر 52 عاما، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

والحيان من مواليد مارس 1971، وبدأ مسيرته في عدد من الأدوار الثانوية حتى شارك في مسلسل "طاش ما طاش" الذي فتح له أبواب النجومية.

عام 2006، افتتح الحيان شركة إنتاج، قدم من خلالها مسلسل "غشمشم" الذي حظي فيه بدور البطولة المطلقة، وامتد لـ6 مواسم.

في ديسمبر 2014، أعلن الفنان السعودي الراحل، اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاما، إلا أنه تراجع عن القرار لاحقا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.