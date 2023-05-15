فتوى أردنية حول اصطحاب الأطفال إلى المساجد للصلاة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت دائرة الافتاء الاردنية انه يجوز إحضار الصغار المميّزين إلى المسجد، وذلك ليتدربوا على صلاة الجماعة وما يتعلق بها، ويتعلموا آداب المساجد واحترامها، وهنا ينبغي على وليّ الأمر أن يجعل ولده بجانبه كي يوجّهه ويرشده .

واضافت في فتوى لها : الصغار غير المميزين؛ فالأصل ألا يتم اصطحابهم إلى المساجد؛ لأنهم لا يحسنون الصلاة، ويصعب ضبطهم عادة، لعدم تمييزهم .

وتاليا نص السؤال والفتوى :

السؤال:

ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد للصلاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إحضار الصغار المميّزين إلى المسجد، وذلك ليتدربوا على صلاة الجماعة وما يتعلق بها، ويتعلموا آداب المساجد واحترامها، وهنا ينبغي على وليّ الأمر أن يجعل ولده بجانبه كي يوجّهه ويرشده، وألا يتركه يعبث في المسجد وقت الصلاة ويشوش على المصلين، فيفوّت الجانب التربوي والتعليمي ويتسبب بأذى المصلين، فتضيع الغاية التي من أجلها اصطحب الصغير.

أما الصغار غير المميزين؛ فالأصل ألا يتم اصطحابهم إلى المساجد؛ لأنهم لا يحسنون الصلاة، ويصعب ضبطهم عادة، لعدم تمييزهم، ويتسبب حضورهم عادة في التشويش على المصلين، أو تلويث المسجد أو العبث بالمصاحف وممتلكات المسجد، وكل هذه مفاسد تقع غالباً، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، لكن إن اضطرّ أحدهم لأن يحضر ولده معه إلى المسجد، فلا ينبغي له تركه وحده، بل يكون معه وبجانبه ولا يصلي في الصفوف الأولى. والله تعالى أعلم.