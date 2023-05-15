العالم اليوم - تراجع معظم أسواق الخليج مع انحسار الرغبة في المخاطرة

انتم الان تتابعون خبر تراجع معظم أسواق الخليج مع انحسار الرغبة في المخاطرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 08:16 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الاثنين، إذ يرى المحللون أن هناك حالة من انحسار الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين، في حين لا تزال القضايا العالمية وعدم اليقين بشأن الطاقة تؤثر على المعنويات.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية واحدا بالمئة متأثرا بهبوط 1.8 بالمئة لسهم أرامكو السعودية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 بالمئة في أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق، وأرجعت الهيئة ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 8.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.0 بالمئة، حسب البيانات.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك، ار تفاعا طفيفاً بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بشهر مارس الماضي، متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى بنسبة 0.5 بالمئة.

وفي قطر، أغلق مؤشر السوق على تراجع 1.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف مارس، مع هبوط معظم مكوناته.

وقال دانييل تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "بي.دي سويس"، إن المؤشر الرئيسي في قطر واجه تأمين المتداولين لمكاسبهم بعد انتعاش السوق في الآونة الأخيرة، لكنه قد يجد بعض الدعم إذ يمكن أن تبدأ أسعار الغاز الطبيعي في التعافي.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي واحدا بالمئة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.9 بالمئة، كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 1.7 بالمئة.

كما شهدت مؤشرات كل من سوق الكويت، وسوق البحرين تراجعا بنسبة 0.97 بالمئة، و0.13 بالمئة على الترتيب، ليكون مؤشر سوق مسقط الرابح الوحيد بنسبة 0.23 بالمئة

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة، مع تراجع جميع الأسهم تقريبا على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة إيسترن كمباني (الشرقية للدخان) والذي هبط 3.7 بالمئة.

وقال تقي الدين إن البورصة المصرية شهدت ضغطا من المستثمرين الدوليين على الأسعار مع استمرارهم في البيع بأحجام كبيرة، خاصة وأن الرغبة في المخاطرة يمكن أن تنحسر أكثر إذ ينظر المتداولون العالميون إلى عوامل الخطر الرئيسية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مخاطر انخفاض الجنيه المصري في المستقبل القريب.

وأضاف "في الوقت نفسه، يمكن أن تساعد جهود الحكومة الرامية لخصخصة الاقتصاد في الحد من احتمالات التراجع".