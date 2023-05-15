أبو مازن فى ذكرى النكبة: نطالب بعضوية فلسطين الكاملة فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو مازن فى كلمته أمام المتحدة، فى ذكرى النكبة، أن إسرائيل هى المسؤولة عن القتل والتشريد ويجب أن تدفع الثمن، مؤكدا أن إسرائيل لا يجوز أن تفلت من العقاب.

وشدد أبو مازن على أن الحق الفلسطينى سينتصر فى النهاية، مؤكدا "لن نتخلى عن شعبنا الفلسطينى مهما حدث".

وأوضح الرئيس الفلسطينى "سنبقى نطالب بحق فلسطين فى الأمم المتحدة وكل مكان، ونطالب بعضوية فلسطين الكاملة فى الأمم المتحدة، ونؤكد التزامنا بالشرعية الدولية".