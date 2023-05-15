الجيش الروسى: القضاء على 735 جنديا أوكرانيا وإسقاط 21 طائرة دون طيار

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف -فى البيان اليومى، عن تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن القوات الروسية "دمرت 21 طائرة أوكرانية بدون طيار فى مناطق زابورويجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك".

وأشار كوناشينكوف إلى أن قوات الدفاع الجوى الروسية أسقطت أيضًا صاروخًا موجهًا طويل المدى من طراز "ستورم شادو"، والذى حصلت عليه أوكرانيا من بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى اعتراض 7 صواريخ هارم مضادة للرادار و10 صواريخ من نظام هيمراس.

وذكر المتحدث العسكرى الروسى أن طائرة حربية روسية نجحت فى إسقاط مروحيتين تابعتين للجيش الأوكرانى من طراز "مى-24" و"مى-8" فى دونيتسك خلال أمس الأحد.

وأضاف كوناشيكوف أن القوات الروسية نجحت أيضًا فى تدمير منظومة رادار مضاد للصواريخ أمريكية الصنع من طراز "AN / TPQ-37" فى إقليم دونيتسك.

وفى منطقة كوبيانسك، قال كوناشينكوف إن القوات الروسية قضت على نحو 145 جنديًا أوكرانيًا ومدفعين آليين اثنين، ومدرعتين قتاليتين، و3 سيارات أخرى ومدفع هاوتزر من طراز دى-20.

وفى اتجاه كراسنى ليمان، أشار كوناشيكوف إلى أن القوات الروسية قضت على أكثر من 75 جنديًا أوكرانيًا، كما دمرت منظومة مدفعية آلية ومدفع هاوتزر من طراز "دى-30" على مدار الساعات الـ24 الماضية.

وفى إقليم دونيتسك، صرح كوناشينكوف بأن القوات الروسية قضت على نحو 235 جنديًا أوكرانيًا وعنصر مرتزقة أثناء التقدم الذى أحرزته فى مختلف نواحى الإقليم، موضحًا أنه تم أيضًا تدمير دبابة أوكرانية و4 عربات قتالية مدرعة و7 سيارات أخرى و3 مدافع هاوتزر مختلفة الطرازات.

وفى زابوريجيا وجنوب دونيتسك، قال كوناشيكوف إن القوات الروسية قضت على أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا بعد شن حملة واسعة من القصف الجوى والمدفعى ضد وحدات الجيش الأوكرانى، كما تم تدمير و5 مركبات عسكرية مختلفة الأغراض.

وفى خيرسون، ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت على 30 جنديًا أوكرانيًا كما قامت بتدمير عربة مدرعة و4 سيارات فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبشكل عام، أفاد المتحدث العسكرى الروسى بأن الطيران الروسى والقوات البرية والمدفعية والصاروخية للجيش الروسى نجحت خلال اليوم الماضى فى قصف 68 وحدة مدفعية أوكرانية على مواقع إطلاق نار وقوة بشرية وعتاد عسكرى فى 97 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت كوناشيكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، دمرت القوات الروسية حتى الآن 425 طائرة مقاتلة أوكرانية، و233 مروحية، و4156 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ أرض-جو، و9169 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 قاذفة صواريخ متعددة، و4821 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و10214 مركبة آلية عسكرية خاصة.