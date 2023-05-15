كينيا والصومال يتفقان على فتح الحدود المشتركة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية الكينى، كيثور كينديكى -خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "فرانس 24"، اليوم الإثنين- إنه ونظيره الصومالى محمد أحمد شيخ قررا إعادة فتح الحدود بين كينيا والصومال على مراحل مقسمة على مدى الأيام التسعين المقبلة، اعتبارا من اليوم، مضيفا أنه ينبغى فتح أول معبر فى غضون 30 يوما.

وأوضح أنهما سيعملان معًا فى مجال الأمن وتحسين تبادل المعلومات وآليات التعاون عبر الحدود، مشيرا إلى أن البلدين تواجهان باستمرار تحديات أمنية داخلية ناجمة من حركة "الشباب" المحظورة.

وكان قد تم إغلاق الحدود رسميًا فى أكتوبر عام 2011 بسبب اعتداءات نفذتها الحركة المحظورة على الأراضى الكينية، التى تشن تمردًا ضد الحكومة المركزية فى مقديشيو منذ أكثر من 15 عامًا.