برقم قياسي... لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- كشف تقرير للبنك الدولي، أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالم.
وبحسب التقرير، فإن لبنان احتل المرتبة الأولى بنسبة 261%، ليتفوق بذلك على زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، كما أن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.
وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول العالم، تلته زيمبابوي بنسبة 128%، ثم الأرجنتين 107%، إيران 73%، تركيا 67%، مصر 63%، رواندا 63%، سورينام 59%، لاوس 51%، وغانا 51%.
أما بالنسبة إلى ما يخص نسبة التضخم الحقيقي، فقد بلغت نسبة التغير السنوية في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة 32%، ومصر بنسبة 30%.
وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار الى أن نسبة التضخم الحقيقية في أسعار الغذاء، تخطت نسبة التضخم الحقيقية الإجمالية في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في التقرير.
سبوتنيك
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