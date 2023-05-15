نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر برقم قياسي... لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- كشف تقرير للبنك الدولي، أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالم.

وبحسب التقرير، فإن لبنان احتل المرتبة الأولى بنسبة 261%، ليتفوق بذلك على زيمبابوي التي جاءت ‏في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ‏حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ‏ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل ‏المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط ‏المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، ‏كما أن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.‏

وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول ‏العالم، تلته زيمبابوي بنسبة 128%، ثم الأرجنتين 107%، إيران 73%، تركيا 67%، مصر 63%، رواندا 63%، سورينام 59%، لاوس 51%، وغانا 51%.

أما بالنسبة إلى ما يخص نسبة التضخم الحقيقي، فقد بلغت نسبة ‏التغير السنوية في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة ‏المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة ‏‏32%، ومصر بنسبة 30%.‏

وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع ‏تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر ‏أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في ‏أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية وأمريكا ‏اللاتينية، وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وأشار الى أن نسبة التضخم الحقيقية في أسعار الغذاء، تخطت نسبة التضخم الحقيقية ‏الإجمالية في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في ‏التقرير.‏

سبوتنيك