العالم اليوم - اقتحام سفارة الأردن في الخرطوم.. والمملكة تكشف وضع بعثتها

انتم الان تتابعون خبر اقتحام سفارة الأردن في الخرطوم.. والمملكة تكشف وضع بعثتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 09:22 مساءً - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سنان المجالي، الإثنين، أن أفراد البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخرطوم "بصحة جيدة وبخير"، وذلك عقب الاقتحام والاعتداء الذي تعرضت له السفارة.

وتحدث سنان المجالي لموقع "دوت الخليج"، عن تفاصيل الواقعة، قائلا:

"البعثة الدبلوماسية الأردنية كانت قد انتقلت إلى مدينة بورتسودان، عقب الأحداث التي تجري في السودان".

"الأردن ما زال يتابع عملية الاقتحام التي تعرض لها مبنى السفارة".

"لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي قامت بالاعتداء".

ماذا حدث؟

وكان مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية تعرض للاقتحام والتخريب، وفقما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صحفي مساء الإثنين.

وأعربت الوزارة عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء (..) ولكافة أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".

كما أكدت على "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

ومنذ بدء الصراع المسلح في السودان شهر أبريل الماضي، تعرضت مقار دبلوماسية عدة لعمليات نهب وتخريب، دانها المجتمع الدولي.