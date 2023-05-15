بالصور : الملك يزور هشام التل في منزله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين رئيس المحمكة الدستورية هشام التل . ورافق جلالته رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في زيارته للتل في منزله بطبربور للاطمئنان عليه . وتعرض التل لوعكة صحية مؤخرا . صور :

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