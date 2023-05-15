موعد الانتخابات التركية الجولة الثانية

موعد الانتخابات التركية الجولة الثانيةأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الاثنين إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ 100 عام.

وقال رئيس الهيئة أحمد ينار

في تصريح صحفي بعد فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد لم يحصل أي مرشح في الانتخابات الرئاسية على الأصوات الكافية لفوزه، وتقرر إجراء جولة ثانية الأحد 28 مايو ".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم حصول الرئيس رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، على 49.40 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيسي مرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو على 44.96 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99 بالمئة من الأصوات.

وأكد رئيس الهيئة أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92 بالمئة، فيما سجلت 52.69 بالمئة في الخارج.

وشهدت تركيا أمس انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي المنتهية ولايته أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا - الأجداد" سنان أوغان، بعد انسحاب مرشح "حزب البلد" محرم إينجه.