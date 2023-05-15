العالم اليوم - وزير النفط العراقي يدعو الشركات للتنافس على تطوير 13 حقل نفط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 10:19 مساءً - دعا وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، الشركات العالمية إلى التنافس على تطوير 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية.

وقال الوزير في بيان على وكالة الأنباء العراقية إن" الإعلان عن ملحق جولة التراخيص الخامسة يأتي مكملاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عام 2018، بخصوص جولة التراخيص الخامسة، وما أعقبها في شهر فبراير لهذا العام من إبرام عقود مع الشركات الفائزة بالجولة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في المحافظات".

وأضاف الوزير أن" الوزارة تهدف من هذه الجولة إلى تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية من خلال دعوتها للمشاركة في عملية التنافس بالجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة، والتي تضم 13 حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً، منها 4 مواقع استكشافية من التي لم يتم إحالتها في الجولة الخامسة عام 2018، إضافة إلى 9 حقول ومواقع جديدة، تمت إضافتها إلى ملحق هذه الجولة".

وفي مارس الماضي، ذكر وزير النفط العراقي أن بلاده ستطرح حزمة تراخيص نفطية في أكثر من 10 مناطق استكشافية غرب البلاد معظمها للغاز، وأشار إلى خطط لاستثمارات كبيرة في قطاع النفط خلال 5 سنوات قادمة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد "حرص وزارة النفط على تقديم الدعم والإسناد لعمل الشركات الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة، من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة".

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، قد افتتح الجمعة، مشروع حقن الماء التجريبي في حقل مجنون النفطي، بطاقة تبلغ 80 الف برميل يوميًا، ويتم استخدام مياه النهر للحقن والمعالجة بشكل مؤقت لأربع آبار رئيسية في مكامن مختلفة كالزبير والمشرف والهارثة.

كما وضع حجر الأساس لمشروع محطة عزل الغاز الثانية بطاقة 120 الف برميل يوميًا في حقل مجنون، ويسهم في إضافة وحدات لمعالجة النفط الرطب لغرض تحسين مواصفات النفط واستغلال الطاقة المتاحة للحقل.

ويذكر أن وزارة النفط العراقية، كانت في بداية الشهر الجاري، قد استئنافت عمليات تحميل وتصدير النفط من حقل القيارة بطاقة 33 ألف برميل يوميا.