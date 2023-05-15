العالم اليوم - تونس.. السجن عاما للغنوشي في قضية "الطواغيت"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 10:19 مساءً - قضت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، الإثنين، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار (نحو 320 دولار) لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وتتعلق القضية بشكوى تقدم بها نقابي أمني ضد الغنوشي بعد استخدامه كلمة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة. ورأى الشاكي أن قوات الأمن هم المقصودون بهذه الكلمة. ويقبع الغنوشي (81 عاما) في السجن منذ أبريل الماضي، بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

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