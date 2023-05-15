القاهرة الإخبارية: اندلاع حريق كبير فى سوق أم درمان بالسودان

جدة - نرمين السيد - وبعد ثلاثة أسابيع من إندلاع اشتباكات السودان بين الجيش السودانى والدعم السريع فى 15 أبريل الماضى، وقع الطرفان اتفاقا أوليًا، قبل أيام، تعهّدا فيه الطرفان باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

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