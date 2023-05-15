متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ليس لدينا خطط لإرسال طائرات لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 10:26 مساءً - أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين إن "الأوكرانيين اتخذوا قرارا بتدريب طياريهم على طائرات (إف-16) المقاتلة"، مضيفا أن سلاح الجو الملكي البريطاني لا يستخدم تلك المقاتلات.

وأوضح أنه بينما لن تقوم المملكة المتحدة بتوفير هذه القدرة المحددة، ولكن ستعمل بريطانيا مع الدول الأخرى التي تسعى لتوفير طائرات (إف-16)

يأتي ذلك عقب زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إلى المملكة المتحدة حيث عقد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقر إقامته الريفي في "تشيكرز" قرب لندن.

وأعرب زيلنسكي عن رغبته في تشكيل "تحالف طائرات" لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة نظرا لأهميتها الكبرى لبلاده التي لا تمتلك سيطرة جوية، جاء ذلك خلال تصريحات عقب محادثاته مع سوناك.

من جانبه، أكد سوناك على رغبة بلاده في أن تصبح جزءا أساسيا من تحالف البلدان الذي يقدم هذا النوع من الدعم لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه قد يبدأ قريبا تدريب أوكرانيين على استخدام الطائرات القتالية ليصبحوا طيارين مقاتلين.