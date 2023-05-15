الوطني للأمن السيبراني الاردني يحذر من التعامل مع الرسائل المجهولة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من الاستجابة والتفاعل مع رسائل تصل للأشخاص عبر "الواتساب" من أرقام مجهولة وبعضها دولية.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن الرسائل تدّعي أنها تابعة لشركات كبرى، وتعرض وظائف على الأفراد وتدعوهم للتواصل معهم عبر "الواتساب".

كما حذر المركز من الضغط على روابط تتضمنها هذه الرسائل، لكي لا تعرّض معلومات المشتركين وأجهزتهم للاختراق.

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