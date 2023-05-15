العالم اليوم - خاصية جديدة.. هكذا يمكنك أن "تخفي" محادثات واتساب "الحساسة"

انتم الان تتابعون خبر خاصية جديدة.. هكذا يمكنك أن "تخفي" محادثات واتساب "الحساسة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 مايو 2023 11:16 مساءً - أصبحت الخصوصية سمة مميزة بشكل متزايد بين تطبيقات الدردشة، مما دفع "واتساب" لإطلاق ميزة جديدة مع آخر نسخه المحدثة تسمح للمستخدمين بـ"إغلاق" محادثة ما، بحيث لا يمكن لأي شخص قراءتها من دون كلمة مرور.

ماذا تشمل ميزة "قفل الدردشة"؟

تتيح الميزة الجديدة إخفاء سلاسل المحادثات الأكثر سرية عن أعين المتطفلين، في ملف منفصل.

بمجرد وضع هذه المحادثات في مكان تخزين خاص، ستتمكن من الوصول إليها باستخدام رمز مرور، أو عبر بصمة الإصبع.

يعمل قفل الدردشة أيضا على إخفاء محتويات تلك الرسالة، عند ظهورها في الإخطارات.

هذا يعني أنه لن يتمكن أي شخص من رؤية رسائلك السرية أو الحساسة، حتى لو استعار هاتفك.

قد يساعدك أيضا في تجنب الإحراج إذا وصل إشعار به نص "حساس" عندما يكون هاتفك مرئيا للآخرين.

كيف يمكنك تفعيل الخاصية؟

الميزة الجديدة سهلة الاستخدام، فبعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، يمكنك قفل الدردشة عن طريق النقر على اسم الشخص أو المجموعة، واختيار "القفل".

وللكشف عن هذه الدردشات، اسحب الشاشة ببطء إلى صندوق الوارد الخاص بك، وأدخل كلمة مرور هاتفك.

وفي الأشهر المقبلة، يخطط "واتساب" لإضافة المزيد من الخيارات لقفل الدردشة، بما في ذلك تعيين كلمة مرور مخصصة لمحادثاتك المقفلة، التي تختلف عن تلك الخاصة بهاتفك.

وقد يكون هذا مفيدا إذا كنت تريد التأكد من إخفاء الرسائل عمن حولك، ممن يعرفون كلمات مرورك المعتادة.