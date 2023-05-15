فلسطينيون ويهود يحيون ذكرى النكبة فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن هناك عدة كواليس صاحبت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى أحيت ولأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948، والكلمة التى ألقاها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال الجلسة.





وأضاف أن هناك تجمعًا من الجالية الفلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة بالتزامن مع جلسة جمعية الأمم المتحدة وكلمة الرئيس الفلسطينى أبو مازن. وأوضح نور الدين أن التجمعات الفلسطينية لإحياء ذكرى النكبة انتشرت فى أكثر من 15 ولاية أمريكية، لافتًا إلى أن هناك تجمعات يهودية بالتزامن مع التجمعات الفلسطينية تحمل لافتات بالعربية تقر أن فلسطين عربية.

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