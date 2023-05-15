مقتل 4 بينهم مسلح فى إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون فى إطلاق نار فى فارمنجتون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وإن المسلح المشتبه فى تنفيذه إطلاق النار قد قتل، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.





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