البنتاجون: 31 دبابة أبرامز أمريكية الصنع تصل ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية

ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم "البنتاجون"، الجنرال بات رايدر، قوله إنه من المتوقع أن تبدأ الطواقم الأوكرانية التدريب فى مدينة جرافنفور بولاية بافاريا الألمانية خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوردت القناة الأمريكية أن برنامج التدريب قد يستغرق عدة أشهر ومن المتوقع أن يتم إرسال الدبابات إلى أوكرانيا فى وقت ما خلال فصل الخريف.
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