تمديد اتفاق نقل النفط الروسى إلى الصين عبر أراضى كازاخستان حتى 2034

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة نقل النفط الوطنية الكازاخستانية "كاز ترانس أويل" وشركة النفط الروسية "روس نفط"، تمديد تمديد العقد الموقع بينهما لنقل عشرة ملايين طن من النفط الروسى سنوياً عبر الأراضى الكازاخية إلى الصين حتى عام 2034.





وةفقًا لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، ذكرت الشركة الكازاخستانية فى بيان أمس الاثنين، أنها وقعت اتفاقية إضافية على العقد الموقع بينها وبين شركة "روس نفط" حتى الأول من يناير 2034 لنقل 10 ملايين طن من النفط الروسى سنوياً إلى الصين الشعبية مع الحفاظ على التعريفة السارية حاليًا.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الموقعة سارية المفعول من تاريخ بدء نفاذ التعديلات والإضافات على الاتفاقية بين حكومتى روسيا وكازاخستان بشأن التعاون فى مجال نقل النفط الروسى عبر أراضى كازاخستان إلى الصين.

يُذكر أن الحكومة الروسية كانت قد أعلنت فى ديسمبر 2022 موافقتها على تمديد اتفاقية مع كازاخستان لمدة 10 سنوات حول نقل 10 ملايين طن من النفط الروسى عبر أراضى هذا البلد إلى الصين، كما أصدرت الحكومة الروسية تعليمات لوزارة الطاقة الروسية بالتوقيع على بروتوكول إدخال تعديلات على الاتفاقية مع الجانب الكازاخستانى لتهيئة الظروف من قبل كل من البلدين لنقل 10 ملايين طن من النفط الروسى سنويًا عبر خط أنابيب النفط "تويمازى - أومسك - نوفوسيبيرسك 2".

يشار إلى أنه كان من المفترض أن تنتهى مدة الاتفاقية، الموقعة فى ديسمبر 2013، فى الأول من يناير 2024.. وفى الوقت نفسه، اتفقت روسيا وكازاخستان على عبور 7 ملايين طن من النفط الروسى إلى الصين سنوياً مع إمكانية زيادة الكمية إلى 10 ملايين طن.