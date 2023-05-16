العالم اليوم - بالفيديو.. قتلى في حريق ضخم بنيوزيلندا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قتلى في حريق ضخم بنيوزيلندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 02:16 صباحاً - لقي ستّة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع في نُزل بوسط ويلينغتون صباح الثلاثاء، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز.

وقال هيبكنز "إنها مأساة مطلقة"، مضيفا أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من ستة قتلى.

وأكدت فرق الإطفاء أنه تم إنقاذ 52 شخصا، بعضهم لجأ إلى سطح النزل.