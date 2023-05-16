الخارجية السودانية تدين هجوم قوات الدعم السريع على البعثات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - إن قوات الدعم السريع قامت أمس بالاعتداء والدخول عنوة إلى مقرات البعثات الدبلوماسية لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، وسفارة جمهورية جنوب السودان، وسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسفارة جمهورية أوغندا، إلى جانب الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، والملحقية العسكرية لدولة الكويت.
وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع قامت بالعبث بالمستندات وإتلاف الأثاث وسرقة الأشياء الثمينة بما فى ذلك أجهزة الحاسوب والسيارات الدبلوماسية دون مراعاتها للقانون الدولى والأعراف المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.
وأدانت "الخارجية السودانية" هذا السلوك لقوات الدعم السريع، ودعت المجتمع الدولى لإدانتها، وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.
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