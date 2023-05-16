ماكرون: فرنسا الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بأوروبا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء الاثنين عن فخره بأن بلاده الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بأوروبا للعام الرابع على التوالي، وذلك على خلفية اجتماعه اليوم مع 200 من مديرى المجموعات الأجنبية الكبرى خلال قمة "اختر فرنسا" التى عقدت فى قصر فرساى (جنوب غربى العاصمة باريس).





وقال ماكرون خلال مقابلة تليفزيونية بثت مباشرة على قناة "TF1": "نعلن اليوم عن رقم قياسى للاستثمارات الأجنبية: 13 مليار يورو، مايوفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل فى البلاد، مع الأخذ فى الاعتبار أن ثلاثة أرباع هذه الاستثمارات والوظائف ستقام خارج العاصمة الفرنسية باريس". وتابع: "ذهبت إلى دونكيرك (شمال فرنسا) الجمعة الماضية من أجل مشروع المجموعة التايوانية "برلوجيوم" لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية فى فرنسا باستثمارات تقدر ب 5.2 مليار يورو، ما يوفر ثلاثة ألف فرصة عمل".

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