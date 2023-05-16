وقال ستولتنبرج -فى مقابلة عبر الإنترنت على هامش قمة الديمقراطية المنعقدة فى كوبنهاجن اليوم الإثنين- إن "هناك مشاورات جارية"، قبيل قمة الحلف المقررة فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أ، هناك مخاوف لدى التحالف العسكرى من جره إلى صراع أكبر.
وأضاف أمين عام الناتو -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- "لا نعلم متى ستنتهى هذه الحرب، لكن ما نعلمه هو أنه عندما تنتهى فمن المهم للغاية أن نكون قادرين على منع التاريخ من أن يعيد نفسه".
وفى إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والصراع الروسى مع جورجيا عام 2008، قال ستولتنبرج: "هذا يجب أن يتوقف. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو ضمان أن تمتلك أوكرانيا القوة العسكرية للردع والدفاع ضد أى عدوان آخر من روسيا، وإيجاد نوع من الإطار لمنع الرئيس بوتين من مواصلة تقويض الأمن الأوروبى".
ولفت إلى أنه "إذا بدأ حلفاء الناتو، خاصة كبار الأعضاء، بإصدار ضمانات أمنية ثنائية إلى أوكرانيا فنحن قريبون جدا من المادة الخامسة، ولذلك ليس هناك حل سهل لهذه القضايا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: نناقش ضمانات لعدم تعرض أوكرانيا لهجوم روسى جديد بعد انتهاء الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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