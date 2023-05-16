الناتو: نناقش ضمانات لعدم تعرض أوكرانيا لهجوم روسى جديد بعد انتهاء الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن ثمة نقاشات تجرى بين قادة الحلف، لضمان عدم تعرض أوكرانيا لهجوم جديد من قبل روسيا عقب انتهاء الحرب بين البلدين على الأراضى الأوكرانية.





وقال ستولتنبرج -فى مقابلة عبر الإنترنت على هامش قمة الديمقراطية المنعقدة فى كوبنهاجن اليوم الإثنين- إن "هناك مشاورات جارية"، قبيل قمة الحلف المقررة فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أ، هناك مخاوف لدى التحالف العسكرى من جره إلى صراع أكبر.

وأضاف أمين عام الناتو -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- "لا نعلم متى ستنتهى هذه الحرب، لكن ما نعلمه هو أنه عندما تنتهى فمن المهم للغاية أن نكون قادرين على منع التاريخ من أن يعيد نفسه".

وفى إشارة إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والصراع الروسى مع جورجيا عام 2008، قال ستولتنبرج: "هذا يجب أن يتوقف. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو ضمان أن تمتلك أوكرانيا القوة العسكرية للردع والدفاع ضد أى عدوان آخر من روسيا، وإيجاد نوع من الإطار لمنع الرئيس بوتين من مواصلة تقويض الأمن الأوروبى".

ولفت إلى أنه "إذا بدأ حلفاء الناتو، خاصة كبار الأعضاء، بإصدار ضمانات أمنية ثنائية إلى أوكرانيا فنحن قريبون جدا من المادة الخامسة، ولذلك ليس هناك حل سهل لهذه القضايا".