جدة - نرمين السيد - ألقت قوات الأمن الفدرالية، بـ روسيا القبض، أمس الاثنين، على روبرت شونوف، الذى كان يعمل سابقًا كموظف فى السفارة الأمريكية فى موسكو، بتهمة التعاون السرى مع دولة أجنبية، وذلك فى مدينة فلاديفوستوك.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد محققو جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أن "روبرت شونوف، متهم بالتعاون على أساس سرى مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية". كما أوضحت وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس" يوم الاثنين، أنه تم اختيار المدعى عليه كإجراء من ضبط النفس فى شكل اعتقال. وأضافت: "فى سياق إجراءات البحث العملياتية، قامت وكالات إنفاذ القانون، بدعم من جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، باحتجاز روبرت شونوف فى فلاديفوستوك، وبعد الاستجواب، اتُهم بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائى الروسى (تعاون على أساس سرى مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية)".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الروسى يعتقل موظفا سابقا فى السفارة الأمريكية لدى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.