الدفاع الروسية: مقاتلة تمنع طائرتين للناتو من اختراق أجواء روسيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الدفاع الروسية، فى بيان اليوم الاثنين: "تم إطلاق مقاتلة (سو-27) من أسطول البلطيق للتعرف على أهداف جوية ومنعها من اختراق الحدود الروسية".

وأضاف البيان: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية من طراز (آر- 3 إس أوريون) تابعة للبحرية الألمانية وطائرة دورية مضادة للغواصات من نوع (أتلانتيك-2) تابعة للبحرية الفرنسية".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "بعد إبعاد الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين عن حدود البلاد، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها، ولم يسمح بخرق الأجواء الوطنية لروسيا".

وفى سياق آخر، أبلغت القيادة المركزية للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى فى بيلاروسيا رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، خلال زيارته مركز القيادة، بوضع قوات الدفاع الجوى فى حالة الاستعداد القتالى رقم واحد (حالة التأهب القصوى) منذ يوم السبت الماضى.

وقالت القيادة المركزية للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى فى بيلاروسيا أن الرئيس البيلاروسى أبلغ بأن القوات فى حالة تأهب قتالى عالية منذ أيام عدة، حيث جرى نقل القوات إلى مستوى الجاهزية رقم واحد يوم السبت الماضى.

وعلى صعيد متصل، صرحت البعثة الروسية لدى لندن، بأن إصرار بريطانيا على إمداد سلطات كييف بشحنات جديدة من الأسلحة بعيدة المدى وبشكل متزايد، يعد دليلا على تورطها المباشر فى الأزمة الأوكرانية.

وقالت البعثة الروسية، اليوم الاثنين: "نرى استمرار لندن بالانخراط العلنى والممنهج فى الصراع الأوكرانى، وعند اتخاذها لقرارات مشابهة فهى لا تأخذ فى حسبانها حجم الدمار الناجم عن هذه الأسلحة، وعدد الأرواح التى يتم إزهاقها، مسترشدين بمنطق "الغاية تبرر الوسيلة"، لاستكمال مئات السنين من تجارب التلاعب السياسى".

وتابعت البعثة: "ليس هناك شك فى أن نظام كييف لن يتمكن من مقاومة إغراء استخدام الأسلحة الغربية المتطورة بعيدة المدى لزرع الموت والدمار بين المدنيين الأبرياء فى دونباس وجمهورية القرم وغيرها من الأراضى الروسية".

وأوضحت البعثة الروسية، أنه لن يكون هناك أى تأثير للتصريحات الاستعراضية حول مدى تلاحم الروابط البريطانية الأوكرانية، أو حجم المساعدات العسكرية المقدمة لكييف، على سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا وتنفيذ مهامها.

ونوهت بأن كلا من بريطانيا وأوكرانيا والغرب يدركون هذه الحقيقة، لكنهم يكابرون ولا يقرون بهزيمتهم.

وشددت البعثة الروسية على أن زيارة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى إلى بريطانيا ستكلف دافعى الضرائب البريطانيين ثمنا باهظا، كون السلطات البريطانية وعلى رأسها رئيس الوزراء ريشى سوناك، سيضطرون لتجاهل الوضع الاجتماعى والاقتصادى الصعب فى البلاد، وبذل المزيد من الجهود لإشباع شهية سلطات كييف المتنامية نحو المال والأسلحة".