أوكرانيا تعلن صد هجوم جوى روسى على العاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن نظم الدفاع الجوى تصدت للهجمات الجوية التى شنتها روسيا، مستهدفة العاصمة كييف ومناطق أخرى فى أوكرانيا، وهو ما أكده أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
وذكر المسؤولون أن طائرات مسيرة روسية تستهدف أحياء فى محيط كييف، فيما طالبت الإدارة العسكرية فى العاصمة، السكان بالبقاء فى الملاجئ.
وفى هذا الصدد، قال الجيش الأوكرانى، إن روسيا حاولت استهداف بطاريات الباترويوت بالصواريخ، مؤكدًا أنه تم التصدى للقصف الصاروخى الروسى بنجاح
ومن جانبها أوضحت السلطات الأوكرانية أن القصف الروسى الذى استهدف العاصمة بأربعة صواريخ وبالمسيرات، أسفر عن ثلاث إصابات دون سقوط ضحايا.
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