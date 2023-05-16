العالم اليوم - لإعادة ملء الاحتياطي.. أميركا تطلب عروض لشراء النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 مايو 2023 07:19 صباحاً - تعتزم وزارة الطاقة الأميركية شراء ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في أغسطس، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أجرت العام الماضي أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي بلغت 180 مليون برميل، ضمن استراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط المتصاعدة ومكافحة ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأثارت عملية البيع غضب الجمهوريين الذين اتهموا الإدارة بتقليص الاحتياطي النفطي بدرجة تحد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أزمة إمداد في المستقبل.

قلصت المبيعات المخزون الاستراتيجي إلى نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983 والذي يقل قليلا عما يكفي لتغطية 20 يوما بمعدلات الاستهلاك الحالية.

وقالت الإدارة إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط إلى الاحتياطي عندما تكون الأسعار ثابتة عند 67 إلى 72 دولارا للبرميل أو أقل، وهو أقل بكثير من المستوى الذي بيع النفط عنده، حتى يتمكن دافعو الضرائب من الحصول على بعض الفوائد.

وبلغت أسعار الخام الأميركي نحو 71 دولارا للبرميل يوم الاثنين.