عاهل الأردن: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أكد الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، أن حل القضية الفلسطينية يعتبر مفتاحًا لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، ويترتب عليه تأثيرات دولية لا يمكن تجاهلها، مشيرًا إلى أن من واجب المجتمع الدولى أن يعمل على خلق بيئة سياسية تمهد الطريق لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة تؤدى إلى حل عادل وشامل.





جاء ذلك خلال، رسالة وجها الملك عبد الله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى شيخ نيانج بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطينى الشقيق، التى تصادف اليوم الاثنين.

وأكد العاهل الأردني في رسالته مرة أخرى على أهمية القضية الفلسطينية وتمسك المملكة الأردنية الهاشمية بالتصدي والتضامن مع إخوانهم الفلسطينيين فى المحافل الدولية، وهذا يأتى فى ظل التحديات المتعددة التى تواجه العالم.

وقال إن حق جميع الشعوب فى تقرير المصير هو حق أممى، وبعد أكثر من نصف قرن على النكبة لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين فى تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

ولفت الملك عبد الله الثانى، طبقا لبيان الديوان الملكى، أن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للدفع بحل الدولتين، والمناداة بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والانتهاكات التى تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد التأكيد على أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء فى السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الأماكن المقدسة بالقدس، وحمايتها ورعايتها، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة.

كما أكد الملك عبد الله الثانى أنه لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام والازدهار والنمو الحقيقى، دون شمول الأشقاء الفلسطينيين فى المشاريع الاقتصادية الإقليمية.

ودعا المجتمع الدولى إلى مواصلة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممى، لتستمر فى توفير خدماتها الحيوية من تعليم وصحة وإغاثة، خاصة للأطفال والشباب الفلسطينيين، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض.

وختم العاهل الأردنى الرسالة بالقول "نكرر تأكيدنا على مركزية القضية الفلسطينية وحضورها المستمر فى وجداننا العربى بعد خمسة وسبعين عاما على النكبة"، مشيدا بجهود لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى المستمرة فى دعم الشعب الفلسطينى الشقيق ومساعيه لنيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف.