تعرض السفارة الأردنية فى الخرطوم لـ التخريب

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانًا عبرت فيه عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذى تعرض له مبنى السفارة الأردنية فى الخرطوم، ولجميع أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التى تستهدف المبانى الدبلوماسية وتنتهك حرمتها. وشددت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولى والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

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